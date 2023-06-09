Ермаченко (Куксова) Пелагея Павловна
Место рождения
Дата рождения01.10.1855 ст.
Дата смерти09.12.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1876 ст.
Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1876 ст.
Сын: Ермаченко Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Ермаченко Андрей Кондратьевич
Рождение ребёнка
18.06.1880 ст.
Сын: Ермаченко Терентий Андреевич
Отец ребёнка: Ермаченко Андрей Кондратьевич
Смерть
09.12.1889 ст.