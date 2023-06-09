Ермаченко (Куксова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаченко (Куксова) Пелагея Павловна

Место рождения

Труханьково, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

01.10.1855 ст.

Дата смерти

09.12.1889 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Труханьково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
30.01.1876 ст.

Муж: Ермаченко Андрей Кондратьевич

Малахи, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1876 ст.

Сын: Ермаченко Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Ермаченко Андрей Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1880 ст.

Сын: Ермаченко Терентий Андреевич

Отец ребёнка: Ермаченко Андрей Кондратьевич

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.12.1889 ст.
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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