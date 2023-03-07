Гурова (Вотомская) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Образование
?.09.1928
Образовательное учреждение: Неполная средняя школа с. Понзари, Понзарский с/с, Сампурского района, Воронежской обл. с 09.1928-08.1935
Образование
?.09.1935
Образовательное учреждение: ФЗУ Г. Котовск , Тамбовская обл учащаяся с 09.1935-08.1937
Работа или профессия
?.08.1937
колхозница | Место работы: колхоз им. Ворошилова Должность: колхозница с 08.1937 по 09.1941 хутор Козадаево Протасовского с\с , Каменского района, Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гурова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Гуров Николай Семенович
Рождение ребёнка
21.05.1940
Дочь: Романова Галина Николаевна
Отец ребёнка: Гуров Николай Семенович
Тамбовская область, Понзарская волость.
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карев Семен Михайлович
Отбывание наказания
1944
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно