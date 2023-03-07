Гурова (Вотомская) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова (Вотомская) Вера Николаевна

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Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Вотомский Николай Сергеевич

Мать: Вотомская Анна Никитична

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Образование
?.09.1928
Образовательное учреждение: Неполная средняя школа с. Понзари, Понзарский с/с, Сампурского района, Воронежской обл. с 09.1928-08.1935
Образование
?.09.1935
Образовательное учреждение: ФЗУ Г. Котовск , Тамбовская обл учащаяся с 09.1935-08.1937
Работа или профессия
?.08.1937
колхозница | Место работы: колхоз им. Ворошилова Должность: колхозница с 08.1937 по 09.1941 хутор Козадаево Протасовского с\с , Каменского района, Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гурова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Гуров Николай Семенович

Рождение ребёнка
21.05.1940

Дочь: Романова Галина Николаевна

Отец ребёнка: Гуров Николай Семенович

Тамбовская область, Понзарская волость.
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карев Семен Михайлович

Отбывание наказания
1944
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуров Николай Семенович

Смерть
Неизвестно
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