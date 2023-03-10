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Гуров Николай Семенович

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Место рождения

хутор Козадаевка

Дата рождения

21.11.1917

Дата смерти

?.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1917

Отец: Гурова Семен Алексеевич

Мать: Гурова Елизавета Акинфиева

хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гурова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Гурова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
21.05.1940

Дочь: Романова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Гурова Вера Николаевна

Тамбовская область, Понзарская волость.
Военная служба
22.06.1940
Воинское звание: Красноармеец Призван Сампурским РВК в РККА | Память народа Гуров
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурова Вера Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
?.06.1941
Причина смерти: пропал безвести
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