Гуров Николай Семенович
Место рожденияхутор Козадаевка
Дата рождения21.11.1917
Дата смерти?.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1917
хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гурова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Гурова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
21.05.1940
Дочь: Романова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Гурова Вера Николаевна
Тамбовская область, Понзарская волость.
Военная служба
22.06.1940
Воинское звание: Красноармеец Призван Сампурским РВК в РККА | Память народа Гуров
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гурова Вера Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
?.06.1941
Причина смерти: пропал безвести