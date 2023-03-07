Гурова (Власова) Елизавета Акинфиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова (Власова) Елизавета Акинфиева

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Место рождения

Каменка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Власов Акинфий

Мать: не указана

Каменка, Ржаксинский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
15.01.1917

Муж: Гурова Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
21.11.1917

Сын: Гуров Николай Семенович

Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич

хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Бычкова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Гурова Нинна Семеновна

Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Зоя Семеновна

Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
хутор Козадаевка
Смерть
Неизвестно
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