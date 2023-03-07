Гурова (Власова) Елизавета Акинфиева
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Власов Акинфий
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1917
Рождение ребёнка
21.11.1917
Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич
хутор Козадаевка
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Бычкова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Гурова Нинна Семеновна
Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Зоя Семеновна
Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гурова Семен Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
хутор Козадаевка
Смерть
Неизвестно