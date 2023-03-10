Бычкова (Гурова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Место жительства
1938
Переехала в Москву
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бычков Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычков Павел
Место жительства
Неизвестно
хутор Козадаевка
Смерть
Неизвестно