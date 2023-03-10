Бычкова (Гурова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Гурова) Анна Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Гурова Семен Алексеевич

Мать: Гурова Елизавета Акинфиева

Место жительства
1938
Переехала в Москву
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бычков Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Павел

Место жительства
Неизвестно
хутор Козадаевка
Смерть
Неизвестно
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