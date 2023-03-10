Бычков Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычков Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бычкова Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Анна Семеновна

Смерть
07.11.1963
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