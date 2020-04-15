Романова (Гурова) Галина Николаевна
Место рожденияТамбовская область, Понзарская волость.
Дата рождения21.05.1940
Дата смерти15.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1940
Отец: Гуров Николай Семенович
Мать: Гурова Вера Николаевна
Тамбовская область, Понзарская волость.
Рождение ребёнка
18.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.11.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Анатолий Григорьевич
Россия
Смерть
15.04.2020
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Тамрвская область, Ржаксинский район, д Козодаевка