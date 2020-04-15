Романова (Гурова) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова (Гурова) Галина Николаевна

Романова (Гурова) Галина Николаевна

avatar

Место рождения

Тамбовская область, Понзарская волость.

Дата рождения

21.05.1940

Дата смерти

15.04.2020

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1940

Отец: Гуров Николай Семенович

Мать: Гурова Вера Николаевна

Тамбовская область, Понзарская волость.
Рождение ребёнка
18.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
26.11.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Анатолий Григорьевич

Россия
Смерть
15.04.2020
Причина смерти: от старости
Похороны
Неизвестно
Тамрвская область, Ржаксинский район, д Козодаевка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close