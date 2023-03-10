Гурова (Гурова) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Гуров Николай Семенович
Мать: Гурова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1963
Рождение ребёнка
1964
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007