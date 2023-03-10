Гурова (Гурова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова (Гурова) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Гуров Николай Семенович

Мать: Гурова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анохин Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анохин Анатолий Федорович

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анохин Анатолий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анохин Анатолий Федорович

Смерть
2007
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