Ватомский Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1892
Метрики с. Понзарей 1892г. Крестный кр. с. Понзари Иван Стефанов Ветров д. Ереминки? жена солдата Евдокия Петрова Курохтина
Рождение ребёнка
20.06.1915
Сын: Ватомский Петр Николаевич
Мать ребёнка: Ватомская Анна Никитична
Х. Козодаевка Иван Никитинов Самородов С. Понзари девица Евдокия Феодорова Самородова
Рождение ребёнка
14.02.1919
Сын: Ватомский Вассилий Николаевич
Мать ребёнка: Ватомская Анна Никитична
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Гурова Вера Николаевна
Мать ребёнка: Ватомская Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ватомская Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно