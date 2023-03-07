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Ватомский Николай Сергеевич

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Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

21.11.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1892

Отец: Ватомский Сергей Михайлович

Мать: Ватомская Анна Петрова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Метрики с. Понзарей 1892г. Крестный кр. с. Понзари Иван Стефанов Ветров д. Ереминки? жена солдата Евдокия Петрова Курохтина
Рождение ребёнка
20.06.1915

Сын: Ватомский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Ватомская Анна Никитична

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Х. Козодаевка Иван Никитинов Самородов С. Понзари девица Евдокия Феодорова Самородова
Рождение ребёнка
14.02.1919

Сын: Ватомский Вассилий Николаевич

Мать ребёнка: Ватомская Анна Никитична

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Гурова Вера Николаевна

Мать ребёнка: Ватомская Анна Никитична

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ватомская Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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