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Ватомская Анна Петрова

Место рождения

д. Еремина

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Петр

Мать: не указана

д. Еремина
Рождение ребёнка
27.02.1890

Сын: Вотомский Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Ватомский Сергей Михайлович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.11.1892

Сын: Ватомский Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Ватомский Сергей Михайлович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Метрики с. Понзарей 1892г. Крестный кр. с. Понзари Иван Стефанов Ветров д. Ереминки? жена солдата Евдокия Петрова Курохтина
Рождение ребёнка
12.04.1901

Дочь: Кутузова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ватомский Сергей Михайлович

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватомский Сергей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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