Ватомская Анна Петрова
Место рожденияд. Еремина
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Петр
Мать: не указана
д. Еремина
Рождение ребёнка
27.02.1890
Сын: Вотомский Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Ватомский Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
21.11.1892
Сын: Ватомский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Ватомский Сергей Михайлович
Метрики с. Понзарей 1892г. Крестный кр. с. Понзари Иван Стефанов Ветров д. Ереминки? жена солдата Евдокия Петрова Курохтина
Рождение ребёнка
12.04.1901
Дочь: Кутузова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ватомский Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно