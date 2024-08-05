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Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Тимофей Фёдорович

Мать: Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья Никитична

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мария Силовна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Поспелов (?) Алексей Силыч (Силин)

Мать ребёнка: Евфросинья Никитична

Рождение ребёнка
1809

Сын: Матвей Силыч

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Поспелов (?) Михаил Силыч

Мать ребёнка: Евфросинья Никитична

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Силовна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Силовна

Мать ребёнка: Прасковья Ивановна

Смерть
До 1857

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