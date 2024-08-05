Поспелов (?) Сила Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Тимофей Фёдорович
Мать: Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья Никитична
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мария Силовна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Поспелов (?) Алексей Силыч (Силин)
Мать ребёнка: Евфросинья Никитична
Рождение ребёнка
1809
Сын: Матвей Силыч
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Поспелов (?) Михаил Силыч
Мать ребёнка: Евфросинья Никитична
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Силовна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Силовна
Мать ребёнка: Прасковья Ивановна
Смерть
До 1857