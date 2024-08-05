Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мария Силовна

Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Матвей Силыч

Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Дарья Силовна

Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Ирина Силовна

Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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