Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мария Силовна
Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Матвей Силыч
Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Дарья Силовна
Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Ирина Силовна
Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич
Смерть
Неизвестно