Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти07.02.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Фёдор Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акилина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Гликерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Симеон Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поспелов (?) Сила Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович
Смерть
07.02.1813