Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петровна

Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

07.02.1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Фёдор Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акилина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Гликерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Симеон Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Фёдорович

Смерть
07.02.1813

Мы используем куки для улучшения работы сайта.