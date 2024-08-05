Тимофей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Фёдор Васильевич
Мать: Татьяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Фёдор Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Акилина Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Ирина Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Гликерия Тимофеевна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Симеон Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Поспелов (?) Сила Тимофеевич
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно