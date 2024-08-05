Тимофей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Фёдор Васильевич

Мать: Татьяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Фёдор Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Акилина Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1765

Сын: Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Ирина Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Гликерия Тимофеевна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Симеон Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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