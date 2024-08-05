Евфросинья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросинья Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Поспелов (?) Алексей Силыч (Силин)

Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Поспелов (?) Михаил Силыч

Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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