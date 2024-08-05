Евфросинья Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Поспелов (?) Алексей Силыч (Силин)
Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Поспелов (?) Михаил Силыч
Отец ребёнка: Поспелов (?) Сила Тимофеевич
Смерть
Неизвестно