Склёмин Василий Иванович
Место рожденияСухоблюдное
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Склёмин Иван Фёдорович
Мать: не указана
Сухоблюдное
Бракосочетание
19.02.1915
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1917
Дочь: Ивлева Нина Васильевна
Мать ребёнка: Склёмина Клавдия Яковлевна
Сухоблюдное,кр. единоверческая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1918
Сын: Склёмин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Склёмина Клавдия Яковлевна
Смерть
Неизвестно