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Склёмин Василий Иванович

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Место рождения

Сухоблюдное

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Склёмин Иван Фёдорович

Мать: не указана

Сухоблюдное
Бракосочетание
19.02.1915

Жена: Склёмина Клавдия Яковлевна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1917

Дочь: Ивлева Нина Васильевна

Мать ребёнка: Склёмина Клавдия Яковлевна

Сухоблюдное,кр. единоверческая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1918

Сын: Склёмин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Склёмина Клавдия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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