Склёмин Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Белотелова Анфиса Ивановна
Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
19.08.1894
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна
Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895
Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1901
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна
Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еликонида Ивановна
Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно