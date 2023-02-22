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Склёмин Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Белотелова Анфиса Ивановна

Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.08.1894

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Склёмин Василий Иванович

Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1901

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еликонида Ивановна

Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Склёмин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Склёмина Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Склёмина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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