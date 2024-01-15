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Склёмина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

25.07.1920

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Белотелова Анфиса Ивановна

Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.08.1894

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Склёмин Василий Иванович

Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.10.1901

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Еликонида Ивановна

Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Склёмин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Склёмин Иван Фёдорович

Смерть
25.07.1920
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