Склёмина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти25.07.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Белотелова Анфиса Ивановна
Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
19.08.1894
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович
Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1895
Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
18.10.1901
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович
Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Еликонида Ивановна
Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Склёмин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.07.1920