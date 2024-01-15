Склёмин Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Склёмин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
23.11.1909
Дочь: Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Склёмина Евдокия Ларионова
Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1912
Дочь: Таисия Алексеевна
Мать ребёнка: Склёмина Евдокия Ларионова
Рождение ребёнка
07.06.1914
Сын: Склёмин Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Склёмина Евдокия Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно