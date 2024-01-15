Склёмин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склёмин Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Склёмин Иван Фёдорович

Мать: Склёмина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1909

Дочь: Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Склёмина Евдокия Ларионова

Сухоблюдное, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
25.02.1912

Дочь: Таисия Алексеевна

Мать ребёнка: Склёмина Евдокия Ларионова

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Склёмин Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Склёмина Евдокия Ларионова

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Склёмина Евдокия Ларионова

Смерть
Неизвестно
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