Склёмина (Косова) Клавдия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Косов Яков Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1915
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1917
Дочь: Ивлева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Склёмин Василий Иванович
Сухоблюдное,кр. единоверческая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1918
Сын: Склёмин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Склёмин Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно