Склёмина (Косова) Клавдия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Склёмина (Косова) Клавдия Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Косов Яков Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1915

Муж: Склёмин Василий Иванович

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1917

Дочь: Ивлева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Склёмин Василий Иванович

Сухоблюдное,кр. единоверческая церковь
Рождение ребёнка
18.02.1918

Сын: Склёмин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Склёмин Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Резвяков Фёдор Петрович

Смерть
Неизвестно
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