Носов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения11.01.1913
Дата смерти31.07.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913
Отец: Павлов Павел Иванович
Мать: Носова Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
29.07.1938
Дочь: Задворнова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Носова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
12.02.1940
Дочь: Тимофеева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Носова Екатерина Николаевна
Смерть
31.07.1989