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Носов Михаил Павлович

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Место рождения

Услонь, Подольск, Московская область

Дата рождения

11.01.1913

Дата смерти

31.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1913

Отец: Павлов Павел Иванович

Мать: Носова Любовь Алексеевна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1938

Дочь: Задворнова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Носова Екатерина Николаевна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1940

Дочь: Тимофеева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Носова Екатерина Николаевна

Услонь, Подольск, Московская область
Смерть
31.07.1989
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