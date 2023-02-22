Задворнова (Носова) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.07.1938
Дата смерти15.10.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Задворнов Виктор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1913
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1957
Сын: Задворнов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Задворнов Виктор Сергеевич