Задворнова (Носова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задворнова (Носова) Галина Михайловна

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Место рождения

Услонь, Подольск, Московская область

Дата рождения

29.07.1938

Дата смерти

15.10.1913

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1938

Отец: Носов Михаил Павлович

Мать: Носова (Жарова) Екатерина Николаевна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Задворнов Виктор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задворнов Виктор Сергеевич

Смерть
15.10.1913
Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
14.10.1957

Сын: Задворнов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Задворнов Виктор Сергеевич

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