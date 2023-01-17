Носова (Жарова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Жарова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Большое Брянцево, Подольск, Московская область

Дата рождения

25.10.1916

Дата смерти

18.05.1985

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1916

Отец: Жаров Николай Васильевич

Мать: Жарова Анна Михайловна

Большое Брянцево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1938

Дочь: Задворнова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Носов Михаил Павлович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1940

Дочь: Тимофеева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Носов Михаил Павлович

Услонь, Подольск, Московская область
Смерть
18.05.1985
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