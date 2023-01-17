Носова (Жарова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения25.10.1916
Дата смерти18.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1916
Отец: Жаров Николай Васильевич
Мать: Жарова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
29.07.1938
Дочь: Задворнова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Носов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
12.02.1940
Дочь: Тимофеева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Носов Михаил Павлович
Смерть
18.05.1985