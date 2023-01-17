Носова (Буданкова) Любовь Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890
Рождение ребёнка
26.07.1910
Отец ребёнка: Павлов Павел Иванович
Рождение ребёнка
11.01.1913
Отец ребёнка: Павлов Павел Иванович
Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
26.11.1924
Сын: Занятнов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Занятнов Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно