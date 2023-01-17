Носова (Буданкова) Любовь Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носова (Буданкова) Любовь Алексеевна

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Место рождения

Камкино, Домодедово, Московская область

Дата рождения

14.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1890

Отец: Буданков Алексей Андреевич

Мать: Буданкова Евдокия Михайловна

Камкино, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1910

Сын: Носов Николай Павлович

Отец ребёнка: Павлов Павел Иванович

Рождение ребёнка
11.01.1913

Сын: Носов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Павлов Павел Иванович

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
26.11.1924

Сын: Занятнов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Занятнов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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