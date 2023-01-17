Тимофеева (Носова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Носова) Валентина Михайловна

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Место рождения

Услонь, Подольск, Московская область

Дата рождения

12.02.1940

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1940

Отец: Носов Михаил Павлович

Мать: Носова Екатерина Николаевна

Услонь, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
25.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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