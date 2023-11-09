Гурьева (Каширина) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьева (Каширина) Надежда Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1979

Отец: Каширин Сергей Васильевич

Мать: Каширина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
05.02.1999

Дочь: Водолазова Мария Олеговна

Отец ребёнка: Гурьев Олег Николаевич

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
24.03.2003

Дочь: Ангелина Олеговна

Отец ребёнка: Гурьев Олег Николаевич

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Олег Николаевич

Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
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