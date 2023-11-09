Гурьева (Каширина) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1979
Рождение ребёнка
05.02.1999
Дочь: Водолазова Мария Олеговна
Отец ребёнка: Гурьев Олег Николаевич
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
24.03.2003
Дочь: Ангелина Олеговна
Отец ребёнка: Гурьев Олег Николаевич
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация