(Гурьева) Ангелина Олеговна
Место рождениясело Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Дата рождения24.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2003
Отец: Гурьев Олег Николаевич
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация