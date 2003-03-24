(Гурьева) Ангелина Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гурьева) Ангелина Олеговна

(Гурьева) Ангелина Олеговна

Место рождения

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация

Дата рождения

24.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2003

Отец: Гурьев Олег Николаевич

Мать: Гурьева Надежда Сергеевна

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Место жительства
Неизвестно
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close