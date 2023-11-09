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Гурьев Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1975

Отец: Гурьев Николай

Мать: Гурьева ?

Рождение ребёнка
05.02.1999

Дочь: Водолазова Мария Олеговна

Мать ребёнка: Гурьева Надежда Сергеевна

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
24.03.2003

Дочь: Ангелина Олеговна

Мать ребёнка: Гурьева Надежда Сергеевна

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гурьева Надежда Сергеевна

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