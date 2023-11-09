Гурьев Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1975
Отец: Гурьев Николай
Мать: Гурьева ?
Рождение ребёнка
05.02.1999
Дочь: Водолазова Мария Олеговна
Мать ребёнка: Гурьева Надежда Сергеевна
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
24.03.2003
Дочь: Ангелина Олеговна
Мать ребёнка: Гурьева Надежда Сергеевна
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно