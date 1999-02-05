Водолазова (Гурьева) Мария Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водолазова (Гурьева) Мария Олеговна

Место рождения

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация

Дата рождения

05.02.1999

Пол

Женский

Отец

1975 г.р.

Мать

1979 г.р.

Муж

1999 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1999

Отец: Гурьев Олег Николаевич

Мать: Гурьева Надежда Сергеевна

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
03.11.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Водолазов Павел Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Водолазов Павел Александрович

Место жительства
Неизвестно
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
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