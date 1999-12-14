Водолазов Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водолазов Павел Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1999 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1999

Отец: Водолазов Александр

Мать: Водолазова ?

Рождение ребёнка
03.11.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Водолазова Мария Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водолазова Мария Олеговна

Место жительства
Неизвестно
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация
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