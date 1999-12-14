Водолазов Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1999
Отец: Водолазов Александр
Мать: Водолазова ?
Рождение ребёнка
03.11.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Водолазова Мария Олеговна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
город Воронеж, Воронежская область, Российская Федерация