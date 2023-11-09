Каширин Сергей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955
Рождение ребёнка
13.02.1976
Дочь: Квитко Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Каширина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1979
Дочь: Гурьева Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Каширина Наталья Петровна
Рождение ребёнка
14.08.1987
Мать ребёнка: Каширина Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация