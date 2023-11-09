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Каширин Сергей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1955

Отец: Каширин Василий Сергеевич

Мать: Каширина Мария Стефановна

Рождение ребёнка
13.02.1976

Дочь: Квитко Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Каширина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
24.10.1979

Дочь: Гурьева Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Каширина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
14.08.1987

Сын: Каширин Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Каширина Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каширина Наталья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Тракторист
Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
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