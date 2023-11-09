Квитко (Каширина) Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1976
Рождение ребёнка
11.06.1996
Сын: Квитко Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Квитко Сергей Александрович
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
22.06.2003
Дочь: Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Квитко Сергей Александрович
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация