Квитко (Каширина) Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитко (Каширина) Елена Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1976

Отец: Каширин Сергей Васильевич

Мать: Каширина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
11.06.1996

Сын: Квитко Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Квитко Сергей Александрович

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
22.06.2003

Дочь: Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Квитко Сергей Александрович

село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квитко Сергей Александрович

Место жительства
Неизвестно
село Сторожевое 2-е, Лискинский район, Воронежская область, Российская Федерация
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