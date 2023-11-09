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Квитко Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1973

Отец: Квитко Александр

Мать: Квитко Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квитко (Каширина) Елена Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1996

Сын: Квитко Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Квитко (Каширина) Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
22.06.2003

Дочь: (Квитко) Полина Сергеевна

Мать ребёнка: Квитко (Каширина) Елена Сергеевна

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