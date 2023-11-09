Квитко Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1973
Отец: Квитко Александр
Мать: Квитко Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1996
Сын: Квитко Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Квитко (Каширина) Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
22.06.2003
Дочь: (Квитко) Полина Сергеевна
Мать ребёнка: Квитко (Каширина) Елена Сергеевна