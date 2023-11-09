Квитко Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Квитко Александр
Рождение ребёнка
11.01.1973
Сын: Квитко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Квитко Александр
Рождение ребёнка
10.05.1984
Сын: Квитко Александр Александрович
Отец ребёнка: Квитко Александр