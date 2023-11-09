Квитко Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитко Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квитко Александр

Рождение ребёнка
11.01.1973

Сын: Квитко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Квитко Александр

Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Квитко Александр Александрович

Отец ребёнка: Квитко Александр

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