Квитко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Квитко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Квитко Наталья

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1973

Сын: Квитко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Квитко Наталья

Рождение ребёнка
10.05.1984

Сын: Квитко Александр Александрович

Мать ребёнка: Квитко Наталья

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