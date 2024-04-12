Удод (Беличева) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Удод (Беличева) Мария Александровна

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1862

Муж: Удод Федор Александрович

Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1862г.зап.№ 19, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Рождение ребёнка
26.05.1864

Сын: Удод Федор Федорович

Отец ребёнка: Удод Федор Александрович

Рождественская церковь с.Петропавловкм,м/к 1864г.зап,№ 75, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Рождение ребёнка
Около 08.02.1865

Сын: Удод Иоанн Федорович

Отец ребёнка: Удод Федор Александрович

Троицкая церковь с.Петропавлоки м/к 1865г.зап.№ 88, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(прод.)
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Удод Федор Александрович

Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Величко Мария Федоровна

Отец ребёнка: Удод Федор Александрович

Смерть
Неизвестно
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