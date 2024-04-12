Удод (Беличева) Мария Александровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Бракосочетание
21.01.1862
Троицкая церковь с.Петропавловки м/к 1862г.зап.№ 19, ГАЗО , Ф - Р5593-2-1084
Рождение ребёнка
26.05.1864
Сын: Удод Федор Федорович
Отец ребёнка: Удод Федор Александрович
Рождественская церковь с.Петропавловкм,м/к 1864г.зап,№ 75, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Рождение ребёнка
Около 08.02.1865
Сын: Удод Иоанн Федорович
Отец ребёнка: Удод Федор Александрович
Троицкая церковь с.Петропавлоки м/к 1865г.зап.№ 88, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(прод.)
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Удод Федор Александрович
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Величко Мария Федоровна
Отец ребёнка: Удод Федор Александрович
Смерть
Неизвестно