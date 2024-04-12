Удод Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения26.05.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.05.1864
Отец: Удод Федор Александрович
Мать: Удод Мария Александровна
Рождественская церковь с.Петропавловкм,м/к 1864г.зап,№ 75, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Крещение
27.05.1864
Рождественская церковь с.Петропавловского м/к 1964г.зап.№ 75,ГАЗО - 2-1085 (нач.). - | Godparents:Петропавловские крестьяне : Иван Иванович Плевако и Аверий Дмитриевич Ркднш
Смерть
Неизвестно