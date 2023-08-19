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Удод Иоанн Федорович

Место рождения

Тарасовка

Дата рождения

Около 08.02.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 08.02.1865

Отец: Удод Федор Александрович

Мать: Удод Мария Александровна

Троицкая церковь с.Петропавлоки м/к 1865г.зап.№ 88, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(прод.)
Крещение
09.09.1865
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1865г.,зап.№ 88,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1085(прод.) | Godparents:Петропавловские крестьяне: Еремей Акапиевич Гирунько и София Дементьевна Рудева
Смерть
Неизвестно
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