Удод Иоанн Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 08.02.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 08.02.1865
Отец: Удод Федор Александрович
Мать: Удод Мария Александровна
Троицкая церковь с.Петропавлоки м/к 1865г.зап.№ 88, ГАЗО, Ф - Р5593-2-1085(прод.)
Крещение
09.09.1865
Троицкая церковь с.Петропавловки,м/к 1865г.,зап.№ 88,ГАЗО,Ф - Р5593-2-1085(прод.) | Godparents:Петропавловские крестьяне: Еремей Акапиевич Гирунько и София Дементьевна Рудева
Смерть
Неизвестно