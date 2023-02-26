Морозова Мелания Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова Мелания Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: Филипп

Мать: Елена Захарова

Бракосочетание
20.05.1884

Муж: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1885

Дочь: (Морозова) Параскева Федотова

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1887

Сын: Григорий Федотов

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1888

Дочь: (Морозов) Федора Федосиева

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Сын: Морозов Тимофей Федотов

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1891

Дочь: (Морозова) Акилина (Федотова)

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1892

Дочь: (Морозова) Анна (Фёдорова)

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1893

Сын: Морозов Владимир Федотов

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1895

Дочь: (Морозова) Агафия Федотова

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1897

Дочь: (Морозова) Анна Федотова

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1899

Сын: Морозов Мефодий Федосович

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: (Морозова) Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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