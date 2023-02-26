Морозова Мелания Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Филипп
Мать: Елена Захарова
Дочь: (Морозова) Параскева Федотова
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Сын: Григорий Федотов
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Дочь: (Морозов) Федора Федосиева
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Дочь: (Морозова) Акилина (Федотова)
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Дочь: (Морозова) Анна (Фёдорова)
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Дочь: (Морозова) Агафия Федотова
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Дочь: (Морозова) Анна Федотова
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Сын: Морозов Мефодий Федосович
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Дочь: (Морозова) Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов