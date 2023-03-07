Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов

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Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: ?

Мать: ?

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.05.1884

Жена: Морозова Мелания Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1885

Дочь: Параскева Федотова

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1887

Сын: Григорий Федотов

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.11.1888

Дочь: Федора Федосиева

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Сын: Морозов Тимофей Федотов

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.06.1891

Дочь: Акилина (Федотова)

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.06.1892

Дочь: Анна (Фёдорова)

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1893

Сын: Морозов Владимир Федотов

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1895

Дочь: Агафия Федотова

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.08.1897

Дочь: Анна Федотова

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1899

Сын: Морозов Мефодий Федосович

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.01.1904

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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