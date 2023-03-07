Морозов Федосий (Федот (фёдор) Стефанов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.05.1884
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.10.1885
Дочь: Параскева Федотова
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
02.01.1887
Сын: Григорий Федотов
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
13.11.1888
Дочь: Федора Федосиева
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
06.06.1890
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
02.06.1891
Дочь: Акилина (Федотова)
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
28.06.1892
Дочь: Анна (Фёдорова)
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
17.07.1893
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
04.02.1895
Дочь: Агафия Федотова
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
26.08.1897
Дочь: Анна Федотова
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
17.06.1899
Сын: Морозов Мефодий Федосович
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Рождение ребёнка
18.01.1904
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Морозова Мелания Филиппова
Смерть
Неизвестно