Филипп
Место рожденияд.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сергей Филиппов
Мать ребёнка: Елена Захарова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1864
Дочь: Агафия Филиппова
Мать ребёнка: Елена Захарова
д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Морозова Мелания Филиппова
Мать ребёнка: Елена Захарова
Смерть
Неизвестно