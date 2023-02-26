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Филипп

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Место рождения

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Миськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Сергей Филиппов

Мать ребёнка: Елена Захарова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.12.1864

Дочь: Агафия Филиппова

Мать ребёнка: Елена Захарова

д.Миськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Морозова Мелания Филиппова

Мать ребёнка: Елена Захарова

Смерть
Неизвестно
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