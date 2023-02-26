Елена Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Сергей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
30.12.1864
Дочь: Агафия Филиппова
Отец ребёнка: Филипп
Рождение ребёнка
До 1869
Дочь: Морозова Мелания Филиппова
Отец ребёнка: Филипп
Смерть
Неизвестно