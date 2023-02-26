Елена Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Захарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Сергей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
30.12.1864

Дочь: Агафия Филиппова

Отец ребёнка: Филипп

Рождение ребёнка
До 1869

Дочь: Морозова Мелания Филиппова

Отец ребёнка: Филипп

Смерть
Неизвестно

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