Кузнецова (Бобылева) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти26.06.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Бобылев Петр Яковлевич
Мать: Бобылева Анна Андреевна
Рождение ребёнка
14.12.1900 ст.
Сын: Кузнецов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович
Рождение ребёнка
03.07.1902 ст.
Сын: Кузнецов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович
Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.
Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович
Рождение ребёнка
03.04.1905 ст.
Сын: Кузнецов Георгий Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.
Сын: Кузнецов Петр Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович
Рождение ребёнка
08.03.1912 ст.
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович
Рождение ребёнка
09.03.1918
Дочь: Кузнецова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.06.1938