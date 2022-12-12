Кузнецова (Бобылева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Бобылева) Анна Петровна

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Место рождения

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

26.06.1938

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бобылев Петр Яковлевич

Мать: Бобылева Анна Андреевна

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1900 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1902 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.

Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1905 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.

Сын: Кузнецов Петр Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1912 ст.

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович

Капотня, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1918

Дочь: Кузнецова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Кузнецов Александр Егорович

Капотня, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Александр Егорович

Смерть
26.06.1938
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