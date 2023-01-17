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Кузнецов Александр Егорович

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.02.1878 ст.

Дата смерти

04.08.1922

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1878 ст.

Отец: Кузнецов Егор Спиридонович

Мать: Кузнецова Екатерина Александровна

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.12.1900 ст.

Сын: Кузнецов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1902 ст.

Сын: Кузнецов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.

Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1905 ст.

Сын: Кузнецов Георгий Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.

Сын: Кузнецов Петр Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1912 ст.

Сын: Кузнецов Александр Александрович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Капотня, Выхинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1918

Дочь: Кузнецова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна

Капотня, Выхинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Петровна

Смерть
04.08.1922
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