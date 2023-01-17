Кузнецов Александр Егорович
Место рождения
Дата рождения21.02.1878 ст.
Дата смерти04.08.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1878 ст.
Рождение ребёнка
14.12.1900 ст.
Сын: Кузнецов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.07.1902 ст.
Сын: Кузнецов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Рождение ребёнка
24.10.1903 ст.
Сын: Кузнецов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1905 ст.
Сын: Кузнецов Георгий Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Рождение ребёнка
22.06.1908 ст.
Сын: Кузнецов Петр Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1912 ст.
Сын: Кузнецов Александр Александрович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1918
Дочь: Кузнецова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Анна Петровна
Смерть
04.08.1922