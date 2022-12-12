Кузнецова (Букина) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Букина) Екатерина Александровна

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Место рождения

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Букин Александр Яковлевич

Мать: Букина Анастасия Львовна

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.09.1869 ст.

Сын: Кузнецов Александр

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
08.09.1871 ст.

Дочь: Кузнецова Анна Егоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.09.1874 ст.

Сын: Кузнецов Федор

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
24.03.1876 ст.

Дочь: Кузнецова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.02.1878 ст.

Сын: Кузнецов Александр Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.05.1879 ст.

Дочь: Кузнецова Елена Егоровна

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.01.1880 ст.

Дочь: Кузнецова Федосья

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
18.09.1882 ст.

Сын: Кузнецов Сергей

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
21.12.1884 ст.

Сын: Кузнецов Петр

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
11.07.1886 ст.

Сын: Кузнецов Петр

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
22.07.1887 ст.

Сын: Кузнецов Борис Егорович

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
18.10.1890 ст.

Дочь: Кузнецова Александра

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Рождение ребёнка
28.08.1892 ст.

Дочь: Кузнецова Надежда

Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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