Кузнецова (Букина) Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Кузнецов Александр
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Дочь: Кузнецова Анна Егоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Сын: Кузнецов Федор
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Дочь: Кузнецова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Сын: Кузнецов Александр Егорович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Дочь: Кузнецова Елена Егоровна
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Дочь: Кузнецова Федосья
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Сын: Кузнецов Сергей
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Сын: Кузнецов Петр
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Сын: Кузнецов Петр
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Дочь: Кузнецова Александра
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович
Дочь: Кузнецова Надежда
Отец ребёнка: Кузнецов Егор Спиридонович