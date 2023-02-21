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Букина Анастасия Львовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

10.12.1868 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Букин Николай Александрович

Отец ребёнка: Букин Александр Яковлевич

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Букин Александр Яковлевич

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Орлова Александра Александровна

Отец ребёнка: Букин Александр Яковлевич

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.03.1859 ст.

Сын: Букин Тит Александрович

Отец ребёнка: Букин Александр Яковлевич

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букин Александр Яковлевич

Смерть
10.12.1868 ст.
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