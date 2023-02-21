Букина Анастасия Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти10.12.1868 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Букин Николай Александрович
Отец ребёнка: Букин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Букин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Орлова Александра Александровна
Отец ребёнка: Букин Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
26.03.1859 ст.
Отец ребёнка: Букин Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1868 ст.