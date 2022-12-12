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Букин Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Букин Николай Александрович

Мать ребёнка: Букина Анастасия Львовна

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Букина Анастасия Львовна

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Орлова Александра Александровна

Мать ребёнка: Букина Анастасия Львовна

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
26.03.1859 ст.

Сын: Букин Тит Александрович

Мать ребёнка: Букина Анастасия Львовна

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Анастасия Львовна

Смерть
Неизвестно
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