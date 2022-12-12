Букин Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Букин Николай Александрович
Мать ребёнка: Букина Анастасия Львовна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Кузнецова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Букина Анастасия Львовна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Орлова Александра Александровна
Мать ребёнка: Букина Анастасия Львовна
Рождение ребёнка
26.03.1859 ст.
Мать ребёнка: Букина Анастасия Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Анастасия Львовна
Смерть
Неизвестно