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Букин Николай Александрович

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Место рождения

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

26.12.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Букин Александр Яковлевич

Мать: Букина Анастасия Львовна

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1863

Жена: Букина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.

Сын: Букин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Букина Елена Васильевна

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
11.05.1866 ст.

Дочь: Букина Александра Николаевна

Мать ребёнка: Букина Елена Васильевна

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1868 ст.

Дочь: Букина Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Букина Елена Васильевна

Макарово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
26.12.1869 ст.
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