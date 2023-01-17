Букин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти26.12.1869 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
1863
Жена: Букина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
10.01.1865 ст.
Мать ребёнка: Букина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
11.05.1866 ст.
Дочь: Букина Александра Николаевна
Мать ребёнка: Букина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
25.02.1868 ст.
Дочь: Букина Евдокия Николаевна
Мать ребёнка: Букина Елена Васильевна
Смерть
26.12.1869 ст.