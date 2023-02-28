Кузнецов Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения03.07.1902 ст.
Дата смерти1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1902 ст.
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кузнецов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Петровна
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988