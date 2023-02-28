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Кузнецов Сергей Александрович

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Место рождения

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд

Дата рождения

03.07.1902 ст.

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

1931 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1902 ст.

Отец: Кузнецов Александр Егорович

Мать: Кузнецова Анна Петровна

Сабурово, Царицынская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кузнецов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Наталья Петровна

Смерть
1988
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