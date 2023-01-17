Бобылева Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1870 ст.
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.
Дочь: Бобылева Александра Петровна
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Кузнецова Анна Петровна
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
?.03.1883
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
?.03.1883
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
02.10.1888 ст.
Дочь: Бобылева Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно