Бобылева Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылева Анна Андреевна

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Место рождения

Новинки, Нагатинская волость, Московский уезд

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Новинки, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
07.07.1870 ст.

Сын: Бобылев Илья Петрович

Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
16.07.1871 ст.

Сын: Бобылев Илья Петрович

Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1873 ст.

Дочь: Бобылева Александра Петровна

Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Кузнецова Анна Петровна

Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1883

Сын: Бобылев Степан Петрович

Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1883

Сын: Бобылев Степан Петрович

Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1888 ст.

Дочь: Бобылева Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Бобылев Петр Яковлевич

Печатникова, Нагатинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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